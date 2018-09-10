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Модель Анастасия Аброскина: я из нового поколения инвалидов

(обновлено: 14:42 10.09.2018)
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"Вдохновлен тобой" – проект шестикратной чемпионки России по паралимпийскому конному спорту, первой в стране модели с ДЦП Анастасии Аброскиной. Спортсменка рассказала в эфире радио Sputnik об инклюзии в школах, специфике дефиле и киборгах XXI века.

Модель Анастасия Аброскина и фотограф Марат Мухонкин вдохновляются непривычной красотой людей. Их проект так и называется – "Вдохновлен тобой". Прежним стандартам фэшн-фотографии и стереотипным дефиле, похоже, придется потесниться, формируя более доброжелательное общественное сознание. 

"В основном здоровые люди делают проекты для инвалидов. Успешных проектов, которые были бы созданы людьми с инвалидностью для таких же, как они, почти не существует. В рамках московской Fashion Week я рекламирую одежду, предназначенную для тех, кто перенес ампутацию. Мы ведь не задумываемся в повседневной жизни, какие неудобства с гардеробом испытывают те, кто носит протезы. Нужны функциональные решения, и лучшие из них мы с девушками демонстрируем на подиуме", – говорит  Анастасия Аброскина.

Фотограф Марат Мухонкин открыл для себя новое измерение красоты четыре года назад, на своей авторской выставке. 

"Ко мне подошла подруга и предложила поснимать белорусскую модель с ДЦП. Я согласился, и для меня этот опыт стал настоящим шоком, который повлек качественные изменения в восприятии мира. Прежде я работал только с фэшн-моделями и публичными людьми. И вдруг делаю сессию с моделью, у которой выраженные речевые нарушения и спастический синдром. В то же время, фотографируя ее и общаясь, я увидел, что она милый, интересный человек, который живет с абсолютно адекватным сознанием. Ее болезнь имеет физические проявления, а не ментальные. Первые несколько часов после съемки я просидел, глядя в одну точку и размышляя, как человеческая душа может быть помещена в такой сосуд. На следующий день я позвонил подруге и сказал: "Надо делать проект. Надо делать выставку". Название "Вдохновлен тобой" очень точно описывает то, что я испытал. Это своего рода прививка от косного, шаблонного восприятия людей", – рассказал в эфире радио Sputnik Марат Мухонкин.

Завершив карьеру в конном спорте, Анастасия Аброскина вышла замуж и родила дочь. Сейчас первая в России модель с ДЦП выстраивает свой график с особой тщательностью, соблюдая часы кормления новорожденного сына. Общественная деятельность стала приоритетной, но и дефиле не утратили своей значимости. 

"Могу сказать с радостью, что отношусь к новому поколению инвалидов. Когда мы переодеваемся перед показом, я ловлю себя на мысли: рядом со мной сидит почти терминатор. Пятьдесят процентов тела – гаджеты! Мы – киборги XXI века, как я говорю. Будущее, описанное фантастами, уже наступило", – считает Анастасия Аброскина.

Смотрите полную версию беседы:


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