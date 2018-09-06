Юрьев vs Эскин: был ли Александр Солженицын реформатором словесности

В этом году – 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. Творчество лауреата Нобелевской премии, автора "Архипелага ГУЛАГ" по-прежнему вызывает споры. О наследии писателя в эфире радио Sputnik говорят публицист Авигдор Эскин и политолог Дмитрий Юрьев.

В 2018 году в России отмечается юбилей – столетие со дня рождения Александра Солженицына. Писатель прошел Великую Отечественную войну боевым офицером, победил сложную болезнь и пережил коммунистическую систему, с которой однажды вступил в неравный бой. Его "Один день из жизни Ивана Денисовича" и "Архипелаг ГУЛАГ" признаны выдающимися литературными произведениями.

Но был ли Солженицын реформатором русской словесности, возродившим глубины и красоты русской лексики – об этом по-прежнему спорят литературоведы и простые читатели. На этот вопрос в эфире радио Sputnik пытаются ответить публицист Авигдор Эскин и политолог Дмитрий Юрьев.

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