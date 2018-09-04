Меццо-сопрано Серап Чифтчи: в моем репертуаре – три русские жемчужины

Фестиваль Турции в Москве второй год подряд превращает парк "Красная Пресня" в миниатюрную "империю османов". Меццо-сопрано Серап Чифтчи вновь украсила собой праздник, а также рассказала радио Sputnik про "Очи черные", легкость и бельканто.

Архитектурные красоты Турции, мастера ремесел и искусства обволакивают гостей фестиваля атмосферой колоритного восточного праздника. Из Турции в российскую столицу приехало более 150 участников, чтобы в течение трех дней одаривать гостей хлебом, зрелищами и сувенирами. Все условия для отличного настроения учтены: вход свободный, погода великолепная. Для меццо-сопрано Серап Чифтчи это второй сезон на Фестивале Турции в Москве, и вновь – в дуэте с тенором Александром Еловских.

"Второй год подряд я с радостью приезжаю в Россию, и мы встречаемся с Александром на московской сцене. Он чудесный партнер с необычайно красивым тембром, с ним очень приятно и выступать, и просто общаться. "Катюша", "Подмосковные вечера" и "Очи черные" – три жемчужины в моем репертуаре. Я разучивала их, слушая в легендарном исполнении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Кроме того, на фестивале я исполняю и другие всемирно известные музыкальные произведения. Ведь атмосфера праздника располагает и к русским народным песням, и к аргентинскому танго, и, конечно же, к национальным турецким мелодиям.

Свое участие в этом празднике культурного взаимодействия двух наших народов я воспринимаю как огромное удовольствие и хочу верить, что гости три дня по-настоящему отдыхают душой, получают наслаждение от национальной кухни, музыки и танцев и уносят праздничную легкость в сердце", – сказала в интервью радио Sputnik Серап Чифтчи.

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