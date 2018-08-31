Жить спортом: перспективы России в Лиге наций

8 0 1

Шестого сентября стартует Лига наций. В этот день пройдут первые девять матчей, в том числе Германия-Франция. Игра Россия-Турция состоится 7 сентября. О предстоящих футбольных баталиях рассказывает спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов.