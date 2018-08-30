Штейнман vs Эскин: как улучшить систему образования в России?

Россия намерена за шесть лет войти в десятку лидеров по качеству образования. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. О том, как улучшить качество образования, в эфире радио Sputnik дискутировали публицист Авигдор Эскин и доцент РГГУ Мария Штейнман.

По качеству общего образования Россия должна за ближайшие шесть лет войти в десятку стран-лидеров. Такую цель на совещании о готовности регионов к началу учебного года поставил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Главная цель – за шесть лет войти по качеству общего образования в мировую десятку стран-лидеров, создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей нашей страны: от дошкольников до человека старшего возраста", – сказал Медведев.

Сейчас Международная система тестирования уровня образования TIMSS не просто отмечает большой сдвиг в качестве российской системы просвещения, но видит в ней одного из мировых лидеров. Иначе обстоит дело с проверкой умения применять школьные знания в различных сферах. Система проверки этой стороны школьного образования PISA ставит Россию в середину списка стран.

Так как же сделать систему общего образования в России более эффективной и качественной? В эфире радио Sputnik об этом рассуждают израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин и доцент Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук Мария Штейнман.

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