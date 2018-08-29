Ген долголетия: можно ли сломать "программу старения" человека?

Человеческий ген долголетия ученые обнаружили в начале этого века. Считается, что если разгадать его секрет, люди будут жить значительно дольше. О том, можно ли перенастроить заложенную в генах "программу" старения", обсуждаем в эфире радио Sputnik.

Ген долголетия обнаружили 29 августа 2001 года ученые из Гарвардской медицинской школы. Это фактически последовательность из 10 генов, которая, как предполагается, может хранить в себе секрет долгой жизни. Но споры о том, что же на самом деле больше влияет на долголетие – гены или образ жизни – стали еще более острыми.

О том, можно ли сломать "программу старения" человеческого организма, в эфире радио Sputnik рассуждают руководитель проекта "PROживи150+" Кира Пяткина и ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Скулачев.

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