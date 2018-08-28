Рекордсмен "Книги Гиннесса": главная идея – стать не таким как все

Двадцать восьмого августа выходит в продажу "Книга рекордов Гиннесса-2019". О том, как в нее попасть, в эфире радио Sputnik рассказывает обладатель звания "мировой рекордсмен" Николай Мрочковский.

Новая порция мировых рекордов! Сегодня выходит в свет "Книга Гиннесса-2019". С тех пор, как в 1955 году в Лондоне ее впервые опубликовали, ежегодно перечень достижений только увеличивается. Попасть в Книгу не просто, но все-таки возможно. О том, как можно увековечить свое имя и зачем это делать, в эфире радио Sputnik рассказывает рекордсмен, вошедший в "Книгу рекордов Гиннесса" за проведение "Самого масштабного онлайн-бизнес-тренинга в мире", Николай Мрочковский.

"Сегодня это все же больше шоу, чем реальная награда. То есть ты можешь поставить себе целью рекорд, который абсолютно безумный. И все про это скажут – ну, просто бред, кому он нужен. Но зато ты будешь первым в этом. В "Книге рекордов Гиннесса" ты можешь найти себе рекорд по плечу. Тут же идея в чем – выделиться, стать не таким, как все", – сказал Николай Мрочковский.

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