Глава Союза нефтепромышленников России: справедливая цена на нефть – $80

Первая нефтяная скважина в США была пробурена американцем Эдвином Дрейком 27 августа 1859 года. Эта дата считается началом развития нефтяной промышленности Америки. О справедливых ценах на нефть и перспективах отрасли беседуем с экспертом в эфире радио Sputnik.

Больше полутора столетий прошло с тех пор, как в США начала развиваться нефтяная промышленность – отсчет ведется с 1859 года. Тогда американский отставной проводник на железнодорожном транспорте Эдвин Дрейк недалеко от города Тайтусвилл в штате Пенсильвания пробурил первую нефтяную скважину. О перспективах США в области экспорта нефти и о том, какая цена на топливо является в нынешних условиях справедливой, рассказал в эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

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