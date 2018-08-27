Глава Союза нефтепромышленников России: справедливая цена на нефть – $80

Больше полутора столетий прошло с тех пор, как в США начала развиваться нефтяная промышленность – отсчет ведется с 1859 года. Тогда американский отставной проводник на железнодорожном транспорте Эдвин Дрейк недалеко от города Тайтусвилл в штате Пенсильвания пробурил первую нефтяную скважину. О перспективах США в области экспорта нефти и о том, какая цена на топливо является в нынешних условиях справедливой, рассказал в эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
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