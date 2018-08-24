Заложник украинской демократии: Кирилл Вышинский по-прежнему под арестом

Сто дней назад арестовали руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене. Публицист Армен Гаспарян в эфире радио Sputnik рассказал о том, почему журналисты становятся заложниками политической игры Киева.

Ровно сто дней назад – 15 мая – сотрудники СБУ ворвались в киевский офис РИА Новости Украина и провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в украинской столице по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене был задержан руководитель портала Кирилл Вышинский. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян в эфире радио Sputnik рассказывает о том, что стоит за арестом журналиста и почему он стал заложником политической игры украинских властей.

Смотрите полную версию беседы: