СПЧ: большинство дел об оскорблении чувств верующих – ничтожны

В Совете по правам человека предложили декриминализировать статью об оскорблении чувств верующих и перенести ее в Кодекс об административных нарушениях. Действительно ли нужно это делать, обсуждаем в эфире радио Sputnik с юристом и правозащитником.

Убрать из Уголовного кодекса пункт об оскорблении религиозных чувств и отредактировать антиэкстремистское законодательство предлагают в Совете по правам человека при Президенте РФ. Соответствующие нарушения могут перекочевать в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В СПЧ считают, что термины "религиозные взгляды" и "верующие" абстрактны, а количество дел небольшое. Об этом в эфире радио Sputnuk сказал член СПЧ, директор аналитического центра "Сова" Александр Верховский.

"Правоприменение по этой статье носит откровенно идеологизированный характер. И это неслучайно. Она возникла из некоего идеологического конфликта в связи с делом Pussy Riot. По ней (статье – ред.) не так много приговоров – и двух десятков нет. И все эти дела, за исключением одного случая, где дело шло об оскорблении чувств буддистов, в общем-то, ничтожны", – считает Александр Верховский.

Вице-президент по правовым вопросам LegalTech Ассоциации IPChain Ирина Яковлева считает, что решение о декриминализации статьи об оскорблении чувств верующих надо принимать на основании мнения граждан России.

"В любом случае необходимо услышать мнение граждан по данному вопросу. Потому что это чувствительный вопрос для нашей страны, на мой взгляд. И принимать решение в каком-то одностороннем порядке было бы не совсем корректно. Это затрагивает очень тонкую сферу жизнедеятельности человека. В Европе при всем ее "спокойствии" есть наказания за деяния, связанные с оскорблениями. Там же не декриминализируют эти статьи. Значит, в этом есть некий смысл, сдерживающий фактор", – сказала Ирина Яковлева.

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