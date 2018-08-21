Курбан-байрам: как отмечают праздник в России и в мире

Мусульмане всего мира отмечают сегодня начало одного из главных праздников – Курбан-байрам. Какие традиции и обряды связаны с Днем жертвоприношения, в эфире Sputnik рассказывает ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

Сегодня у мусульман начинается один из главных праздников – Курбан-байрам. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа – ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку. В эфире радио Sputnik рассказываем о том, как мусульмане отмечают Курбан-байрам в России и в мире и какие традиции связаны с этим праздником.

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