Курбан-байрам: как отмечают праздник в России и в мире

Сегодня у мусульман начинается один из главных праздников – Курбан-байрам. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа – ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку. В эфире радио Sputnik рассказываем о том, как мусульмане отмечают Курбан-байрам в России и в мире и какие традиции связаны с этим праздником.
Смотрите полную версию беседы:
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.