Современная кулинария: импровизация или сборник рецептов?

Девяносто пять лет назад – 20 августа 1923 года – родился известный ученый, автор книг о кулинарии Вильям Похлебкин. Хороший повод поговорить на радио Sputnik о том, можно ли в наши дни питаться и правильно, и вкусно. Гость в студии – телеведущий Антон Калер.

В чем заключается секрет хорошей кухни? И можно ли вкусно и здорово питаться в наши дни? В день рождения автора самых известных книг о кулинарии – Вильяма Похлебкина – выясняем правила хорошей кухни в прямом эфире радио Sputnik вместе c ведущим кулинарной рубрики на ТВЦ "Завтрак с настроением", бренд-шефом ресторана "Легенда", шеф-поваром кулинарной студии Open kitchen Антоном Калером.

Смотрите полную версию беседы:

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