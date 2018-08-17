Двадцать лет после дефолта: возможно ли повторение сегодня?

Семнадцатого августа 1998 года в России произошел дефолт. В результате – масштабная девальвация рубля, потеря сбережений в банках и галопирующая инфляция. Может ли повториться дефолт в наше время? Об этом – в эфире радио Sputnik.

Масштабная девальвация национальной валюты, потеря сбережений в банках и мощная инфляция – результат дефолта 20-летней давности. 17 августа 1998 года российские власти объявили технический дефолт по облигациям на сумму 72,7 млрд долларов. Тогда страна фактически признала себя банкротом, который не может расплатиться по долгам. Считается, что ключевая причина – обвал мировых цен на нефть до уровня 9 долларов за баррель.

Может ли повториться дефолт сегодня при нынешней экономической ситуации в России и нестабильных ценах на нефть в мире? Об этом на радио Sputnik рассуждают проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец и политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

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