Музыкальный критик Сергей Соседов: Мадонна умеет выбирать людей

Артистов планетарного масштаба, которые десятилетиями задают тон в музыке, мир знает поименно. В день 60-летия Мадонны о том, как менять стиль, не изменяя себе, и вести бизнес, в эфире радио Sputnik рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Юбилей Мадонны Луизы Чикконе – настоящее событие в жизни меломанов, принадлежащих, по меньшей мере, к двум поколениям. Достижения этой поп-легенды грандиозны. Вот лишь некоторые из них: тринадцать студийных альбомов, почетный титул члена Зала славы рок-н-ролла, семь премий MTV Video Music Awards, две – Brit Awards, пять статуэток Grammy и одно из крупнейших состояний на "музыкальном Олимпе".

Сергей Соседов не относит себя к почитателям творчества Мадонны. Музыкальному критику не близка холодная исполнительская манера поп-дивы, однако он способен по достоинству оценить неизменно высокое качество ее синглов.

"У Мадонны изначально весьма скромные вокальные данные: ее голос не богат красками и обертонами, она певица без узнаваемого тембра. Но у нее всегда была феноменальная способность находить людей, которые создавали хиты, писали яркую мелодичную музыку и жили на волне модных технологических тенденций. Основная задача творчества Мадонны – постоянный переход от стиля к стилю. Эта потребность все время меняться и доказывать, что она крутая, объясняется бунтарским духом и трезвой самооценкой. И вокал, и внешность Мадонны не назовешь выдающимися. Она это понимала, равно как и то, что важны не столько хиты, сколько оформление и "саунд-костюм", в котором хиты подаются. Это очень важный фактор ее успеха", – считает Сергей Соседов.

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