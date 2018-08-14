"Звезды" – откровенное кино о жизни нелегальных мигрантов в России

В Выборге – премьера трагикомедии "Звезды" с Виктором Сухоруковым в главной роли. Это – лента молодого режиссера Александра Новикова-Янгинова. Еще до премьеры картина вызвала неоднозначную реакцию. О ее причинах в эфире радио Sputnik рассказал продюсер фильма Федор Попов.

Неоднозначные отклики получил новый фильм "Звезды" молодого режиссера Александра Новикова-Янгинова. Некоторые эпизоды ленты должны были сниматься в Узбекистане, но местные власти ответили отказом. Персонаж актера Виктора Сухорукова – узбек по паспорту и русский по происхождению. Он бросает работу учителем в школе Ташкента и отправляется в Москву на заработки. О межнациональных отношениях на съемочной площадке и в жизни в интервью радио Sputnik рассказал продюсер фильма "Звезды", руководитель продюсерского центра "ВГИК-Дебют" Федор Попов.

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