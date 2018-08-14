Синхронист Александр Мальцев: первый в мире, первый в дуэте

Сборная России по синхронному плаванию привезла с Чемпионата Европы по летним видам спорта россыпь золотых наград. Об итогах сезона радио Sputnik рассказал двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы Александр Мальцев.

FINA вновь, уже во второй раз, признала Мальцева лучшим синхронистом мира. С момента, как микст-дуэты были включены в программу Чемпионата мира по водным видам спорта, прошло четыре года. За это время заслуженный мастер спорта России Александр Мальцев дважды удостаивался звания лучшего на планете.

Подводя итоги сезона, спортсмен поделился эмоциями в эфире радио Sputnik, отметив, что очень доволен результатами Чемпионата Европы: в паре с дебютанткой Майей Гурбанбердиевой завоевали две золотые медали, достойно представили российскую сборную, показали новую техническую программу. Сейчас наступает время для непродолжительного отдыха, возможность отвлечься и "выдохнуть".

"Посещение театров – один из лучших способов переключиться. У нас художественный вид спорта, и я ощущаю взаимосвязь с изящными искусствами. Театр помогает не только внутреннему личностному росту, но также обогащает нашу спортивную деятельность. Балет я особенно люблю, ведь пластическая выразительность для нас очень важна. Приезжая в Петербург, мы не пропускаем постановки Бориса Эйфмана. У нас даже был мастер-класс с ведущим солистом его театра, который помог нам в постановке отдельной части программы "Танго". На Чемпионате Европы мы ее успешно продемонстрировали", – рассказал Александр Мальцев.