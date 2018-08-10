Космический корабль или бассейн с акулами: где регистрировать брак?

Пятнадцать лет назад впервые в мире состоялась космическая свадьба! Космическая – в прямом смысле: российский космонавт Юрий Маленченко в момент заключения брака находился на орбите, а его избранница Екатерина Дмитриева – на Земле.
Радио Sputnik решило вспомнить, как это было, а заодно поговорить о самых необычных местах для свадеб. Разобраться в деталях ведущей Диане Горшечниковой помогали сценарист Руслан Лойм и психолог, бизнес-тренер Андрей Антонов.
Смотрите полную версию беседы:
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