Свиридов vs Эскин: есть ли предел ухудшению российско-польских отношений?

Нынешние польские власти упорно идут по пути ухудшения отношений с Россией. Зачем это нужно Варшаве? Ответ на этот вопрос искали в эфире радио Sputnik обозреватель МИА "Россия сегодня" Леонид Свиридов и израильский публицист Авигдор Эскин.

Куда идут российско-польские отношения? Этот вопрос обсуждали в студии радио Sputnik обозреватель МИА "Россия сегодня" Леонид Свиридов и израильский публицист Авигдор Эскин.

По Польше идет волна разрушения памятников советским солдатам-освободителям. Год назад, 22 июня (этот день едва ли был выбран случайно) польский сейм принял решение о ликвидации всех памятников, "олицетворяющих годы коммунистического правления". Причем под удар попали в основном монументы тем, кто освобождал Польшу от нацистских оккупантов.

Эта кощунственная политика проводилась раньше на муниципальном уровне. Так, в марте 2016 года в городе Пененжно был снесен памятник выдающемуся полководцу Ивану Черняховскому. Эта варварская тенденция усилилась после принятия закона. Так, в городе Тшчанка был ликвидирован мемориал, включавший могилы павших советских солдат.

В мае этого года власти Польши задержали и незаконно продержали под арестом Анну Захарян – общественницу из России, помощницу руководителя польской общественной организации "Курск", которая занимается восстановлением советских памятников в Польше. В выданном Анне при депортации документе говорится о подозрении в шпионской деятельности. Любопытно, что при таких подозрениях к ней были применены всего лишь административные меры.

А полгода назад, 29 января, сразу после Международного дня Холокоста, сейм принял закон, позволяющий карать уголовно тех, кто рассказывает правду о польских коллаборационистах в годы Второй мировой войны. Усилиями Израиля удалось убедить польские власти внести изменения в закон.

Вскоре после принятия сеймом закона о памятниках год назад Государственная дума Российской Федерации и израильский Кнессет провели единовременное заседание в знак протеста против кощунственного закона. Этот пример совестных действий может послужить образцом для дальнейшей совместной работы по недопущению переписывания истории Второй мировой войны и глумления над памятью героев-освободителей.

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