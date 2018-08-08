Останкинская телебашня: громоотвод и черные пельмени

Останкинская башня – один из главных символов Москвы и российского телевидения. Она не только обеспечивает трансляцию, но и вмещает несколько телестудий. В интервью радио Sputnik секреты башни раскрыл главный инженер сооружения Станислав Белявский.

Игла в небо высотой 540 метров – Останкинская телебашня – основной символ российского телевидения и одна из самых известных достопримечательностей Москвы. Она не просто обеспечивает телетрансляцию на всю страну, но и считается главной смотровой площадкой в российской столице. Здесь можно посмотреть на Москву с высоты птичьего полета, отведать редкое блюдо – черные пельмени – в ресторане на высоте более 300 метров и узнать, что за год в шпиль сооружения попадает почти сто разрядов молнии.

Не опасны ли молнии для посетителей, кто меняет флаг на самом верху башни и где обучают специалистов, которые потом обслуживают уникальное сооружение? На вопросы радио Sputnik ответил главный инженер филиала РТРС "Московский региональный центр" Станислав Белявский.

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