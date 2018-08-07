"Художественное преступление века": подвиг или глупость?

Седьмого августа 1974 года Филипп Пети совершил "художественное преступление века": на высоте более 400 метров прошел по канату между башнями WTC в Нью-Йорке. Чем сегодня живут экстремалы и как регламентировать их развлечения, рассуждаем в эфире радио Sputnik.

"Художественное преступление века" – так назвали трюк французского канатоходца Филиппа Пети. До сих пор это выступление считают одним из самых зрелищных – на высоте более 400 метров Пети прошел по канату, натянутому между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Подготовку к трюку держали в строгом секрете – он не был согласован властями.

Канатоходца сразу арестовали, обвинив в нарушении границ частной собственности и мелком хулиганстве. Однако тюремного наказания не последовало, и Пети лишь обязали провести бесплатные представления для детей в Центральном парке Нью-Йорка. О том, как властям регламентировать деятельность экстремалов, которым не терпится повторить трюк Пети, и что влечет людей к рискованным развлечениям? Об этом в эфире радио Sputnik беседуем с представителем одной из самых опасных профессий – промышленным альпинистом Евгением Ахмадуллиным.

Смотрите полную версию беседы:

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.