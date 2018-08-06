Уроки Хиросимы: Есть ли у Токио амбиции ядерной державы?

Сегодня в Японии почтили минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая произошла 73 года назад. Как сейчас в стране оценивают события тех дней, в эфире радио Sputnik рассказывает японист, историк Андрей Фесюн.

Сегодня в Японии почтили минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. На церемонии присутствовали представители 85 стран, в том числе России и США, а также дипломаты стран Евросоюза. Минута молчания была объявлена по всей стране в 8:15 по местному времени – в момент, когда 73 года назад атомная бомба взорвалась в небе над городом. В результате взрыва только за один день, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тысяч человек.

"Япония, как единственная страна, которая перенесла атомную бомбардировку в военное время, должна неустанно стремиться к миру без ядерного оружия", – заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Вместе с тем руководитель японского направления Высшей школы экономики, кандидат исторических наук Андрей Фесюн считает, что Япония сейчас стремится к созданию собственной армии, которую ей не позволяет пока иметь нынешняя конституция страны:

"Когда Синдзо Абэ пришел на премьерский пост, он тогда заявил и продолжает заявлять о своих двух главных целях. Первая – это наладить отношения с Россией. А вторая – пересмотреть конституцию Японии, ту самую "мирную" девятую главу, которая не дает Японии возможности иметь собственную армию. Без нее Япония вынуждена находиться под американским "зонтиком" и таким образом существовать в качестве де-факто оккупированной державы", – сказал политолог.

Когда Япония создаст собственную армию и есть ли у Токио амбиции ядерной державы – об этом в беседе с историком, японистом Андреем Фесюном.

Смотрите полную версию беседы:

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