Как быть успешным: нужна ли театру трансформация?

В Милане 240 лет назад открылся театр "Ла Скала". Первой постановкой была опера "Признанная Европа". Но творческая конкуренция постоянно растет. И сейчас театры перед выбором: стоит ли думать о трансформации искусства? Разбираемся в эфире радио Sputnik.

Третьего августа 1778 года знаменитый театр "Ла Скала" распахнул свои двери перед зрителем. Первой постановкой на новой миланской сцене стала опера Антонио Сальери "Признанная Европа". Театр сразу же стал центром светской жизни европейской аристократии.

Сегодня театр знаменит на весь мир, но творческая конкуренция растет с каждым днем. Даже самые знаменитые театры озабочены тем, как оставаться на пике популярности, и нужно ли трансформировать классическое искусство – делать его более современным и понятным зрителю?

Об этом в эфире радио Sputnik рассуждаем с директором Театрального музея имени А.А. Бахрушина Дмитрием Родионовым и директором Электротеатра "Станиславский" Ириной Золиной.

Смотрите полную версию беседы:

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!