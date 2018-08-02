Жить спортом: перспективы футбола на постсоветском пространстве

Противостояние "Шахтера" и "Динамо" в чемпионате Украины и планы армянского клуба "Пюник", который возглавляет Андрей Талалаев. Об этом рассказывает спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов.

Центральным поединком в ближайшем туре чемпионата Украины называют встречу киевского "Динамо" и "Шахтера". Главный вопрос: возьмет ли действующий чемпион реванш? Еще одна футбольная интрига – планы армянского клуба "Пюник", который возглавляет российский тренер Андрей Талалаев. Ранее "Пюник" прошел два первых отборочных раунда Лиги Европы – переиграл и македонский "Вардар", и казахстанский "Тобол". В эфире радио Sputnik – комментарий спортивного обозревателя Алексея Андронова.

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