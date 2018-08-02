Депутат ГД Юрий Швыткин: в ВДВ все личности – от солдата до генерала

Воздушно-десантные войска РФ отмечают 88-летие. Традиционно по всей стране пройдут праздничные гулянья и показательные выступления десантников. О бойцах ВДВ и их несокрушимой воле радио Sputnik беседует с депутатом Госдумы Юрием Швыткиным.

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах было десантировано подразделение в составе 12 человек под руководством военных летчиков Леонида Минова и Якова Мошковского. В этот день в России традиционно проходят показательные выступления десантников, концерты и другие праздничные мероприятия.

В День ВДВ нарисовать "портрет" современного российского десантника радио Sputnik попросило заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрия Швыткина.

"На первое место я поставлю чувство патриотизма, любви к Родине. Без этого невозможно выполнить те задачи, которые стоят перед десантниками. А затем уже высокий уровень морально-психологической, боевой подготовки, крепкая воинская дисциплина, боевая дружба и войсковое товарищество, сила воли, мужество… Конечно, голубой берет, тельняшка, форма – все это красиво. Но надо понимать, что за этим стоит изнурительный труд. В ВДВ нет случайных людей. ВДВ – это все люди-личности, начиная с солдата и заканчивая генералом", – рассказал Юрий Швыткин.

Смотрите полную версию беседы:

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!