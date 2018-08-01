Ситуация с пенсиями в России: можно ли накопить на достойную старость?

С 1 августа повышаются пенсии работающих пенсионеров. Максимальная прибавка – больше 230 рублей. Вопросом, что можно купить на эти деньги, радио Sputnik задаваться не стало, но попыталось разобраться – можно ли самостоятельно накопить на достойную старость.

Пенсионный фонд РФ сделал перерасчет пенсий пенсионерам, которые работали в прошлом году. Максимальная прибавка составит чуть больше 230 рублей, сообщает пресс-служба ПФР. В отличие от индексации при перерасчете увеличение индивидуально и зависит от того, какая была зарплата у сотрудника. Индексация пенсий работающим пенсионерам не производится – ее возобновляют, когда пенсионер прекращает работать.

Как не зависеть от государства в старости и можно ли накопить на достойную жизнь самому? На этот вопрос радио Sputnik попыталось ответить вместе с аналитиком Международного финансового центра Владимиром Рожанковским.

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