Выйти на новый уровень: когда в России обновят стандарты жилой застройки?

Тридцать первого июля 1957 года было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР "О развитии жилищного строительства в СССР". В стране построили десятки тысяч "хрущевок". Что с ними делать сейчас? В эфире радио Sputnik пытаемся найти ответ вместе с архитектором.

За более чем 60 лет изменились и стандарты строительства, и запросы населения на то, каким должно быть комфортное жилье. "Хрущевки", которые начали строить по всей стране после изданного 31 июля 1957 года постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О развитии жилищного строительства в СССР", морально и физически устарели.

Но каким должно быть комфортное жилье XXI века? И когда в стране официально появятся новые стандарты жилой застройки? В эфире радио Sputnik обсуждаем с руководителем проектов и ведущим архитектором в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" Алей Чечеткиной.

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