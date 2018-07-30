Крещение Руси: выбор князя Владимира

Крещение Руси изменило облик славянской цивилизации. Об этом говорится в послании Патриарха Кирилла в связи с 1030-летием Крещения Руси. Но почему князь Владимир сделал выбор именно в пользу православия? Узнаем у историка в эфире радио Sputnik.

Владимир – князь новгородский и киевский, при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, принятие в Древней Руси христианства относят к 988 году. Это событие изменило облик славянской цивилизации и предопределило путь ее развития, говорится в послании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской православной церкви.

И 28 июля уже несколько лет не только в городах России, но и в разных странах, где есть православные общины, отмечается День Крещения Руси. О том, почему этот праздник становится все более популярным и почему князь Владимир принял решение обратиться к православию, а не к западной ветви христианства, в эфире радио Sputnik рассказывает историк Михаил Смолин.

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