Не то едим, не так живем? Россиянам рекомендуют худеть

У 40 процентов взрослых россиян – избыточный вес. В Минздраве считают, что проблема в рационе: слишком мало рыбы и овощей, много сосисок и вареных колбас. О том, стоит ли россиянам худеть и как это сделать, разбираемся в эфире радио Sputnik.

Избыточная масса тела – у 40% трудоспособного населения России. Такие данные сообщил глава Росстата Александр Суринов. Специалисты считают, что причина в неправильном рационе: рыбы, овощей и фруктов – мало, а сосисок, вареных колбас, конфет и пирожных – много. И эти привычки, как говорят в Минздраве, никак не связаны с уровнем дохода.

Как решать эту проблему, если многие и за проблему-то избыточный вес не считают? Об этом в эфире радио Sputnik спорят топ-модель plus size, автор книги "В теле нестандарта" Диляра Ларина и журналист, автор блога о похудении "Мира против Жира" Мира Родригез.

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