Секреты Мачу-Пикчу: где спрятано золото инков?

Двадцать четвертого июля 1911 года был обнаружен "затерянный город инков" Мачу-Пикчу – одно из самых загадочных мест планеты. Но для чего он был построен и хранятся ли в его подземельях несметные сокровища? Приоткрыть завесу тайны пробуем в эфире радио Sputnik.

Американский археолог Хайрам Бингем 24 июля 1911 года обнаружил "затерянный город инков" – Мачу-Пикчу. Сейчас это – одна из главных и самых загадочных достопримечательностей планеты. В 2007 году город внесли в список семи новых чудес света вместе с Великой Китайской стеной, римским Колизеем и индийским Тадж-Махалом. Число туристов в Мачу-Пикчу, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, постоянно растет. В 2016 году его посетили 1,4 миллиона человек. По мнению ЮНЕСКО, растущий и неконтролируемый поток визитеров ведет к разрушению древнего города, поэтому в этом году власти резко ограничили время посещения.

На смену туристам придут дополнительные команды археологов, но смогут ли они ответить на самые загадочные вопросы: зачем инки построили величественный город и действительно ли в подземельях Мачу-Пикчу хранятся несметные сокровища исчезнувшего народа? Об истории и тайнах главного города ушедшей цивилизации в эфире радио Sputnik говорим с археологом, специалистом по истории и археологии Латинской Америки Андреем Жуковым и экономистом, президентом Ассоциации землячества студентов из Перу Ренсом Руисом Чистамой.