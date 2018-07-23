Гендерное неравенство: стоит ли разделять спорт на женский и мужской?

Международный олимпийский комитет – за гендерное равенство. На Зимних играх 2022 года в Пекине можно будет увидеть новые смешанные дисциплины, в которых женщины примут участие наравне с мужчинами. "За" и "против" – в эфире радио Sputnik.

"Долой гендерное неравенство", – решил МОК и заявил, что на Зимних Олимпийских играх 2022 года в некоторых видах спорта женщины будут принимать участие наравне с мужчинами. Нововведения, как ожидается, коснутся части эстафет в шорт-треке, лыжной акробатике, прыжков с трамплина и сноуборд-кросса. Но у такого подхода есть и противники.

Почему часть общества выступает против гендерного равенства в большом спорте? Ответ пытаемся найти в эфире радио Sputnik вместе с чемпионкой Европы по тайскому боксу Светланой Андреевой и спортивным корреспондентом "Царьград-ТВ" Натальей Калугиной.

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