Гассиев vs Усик: в ожидании финала суперсерии

21 июля в Москве пройдет бой финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. В преддверии решительной схватки – комментарий спортивного обозревателя радио Sputnik Алексея Андронова.

В субботу, 21 июля, в Москве пройдет бой финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Накануне российский боксер Мурат Гассиев и украинец Александр Усик показали одинаковый вес в преддверии схватки. Церемония взвешивания прошла в пятницу в Москве. Гассиев и Усик показали вес 89,9 кг. На кону – чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов прокомментировал эту новость.

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