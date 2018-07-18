Наследие Манделы: на смену апартеиду пришел черный расизм?

Сто лет назад родился Нельсон Мандела. Нобелевский лауреат, с именем которого связывают падение режима апартеида в ЮАР. Но все ли считают Манделу героем на родине? Об этом в эфире Sputnik рассуждают африканист Василий Сидоров и юрист Денис Скрябин.

Нельсон Мандела – первый темнокожий президент Южно-Африканской республики и непримиримый борец против апартеида – родился 18 июля 1918 года. При рождении он получил имя Ролихлахла, что в переводе с образного местного языка означает "непоседа" и "смутьян". Мандела действительно стал нарушителем спокойствия и головной болью белого меньшинства в ЮАР – на протяжении десятилетий он был одним из наиболее активных борцов за права темнокожего населения на юге Африки. Его неоднократно арестовывала полиция, а в 1964 году мера пресечения была изменена на пожизненное лишение свободы.

В 1990 году в условиях кризиса системы апартеида в ЮАР Мандела был освобожден и в 1991 году возглавил Африканский национальный конгресс. Южно-Африканскую республику объявили страной, где чернокожие имеют равные, а иногда и большие права, чем белые. Но очень быстро правительство столкнулось с массовым оттоком белого населения, безработицей, убийством фермеров, резким падением уровня жизни.

Какие ошибки совершили последователи Нельсона Мандела и как их исправить? И станет ли ЮАР страной с действительно равными правами граждан, независимо от цвета их кожи? Об этом в эфире радио Sputnik рассуждают научный сотрудник Института Африки РАН Василий Сидоров и адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин.

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