Курортный сбор: кому и за что должны платить туристы на Кубани?

С 16 июля в самых популярных у туристов районах Краснодарского края начали взимать курортный сбор. Предполагается, что средства направят в бюджеты тех муниципальных образований, где он был введен. Ожидается, что в этом году будет собрано около 70 млн рублей. Курортный сбор называют непопулярной и непонятной мерой: почему и за что вынуждены платить отдыхающие, как будут распоряжаться деньгами, и кто это будет контролировать? На эти вопросы в эфире радио Sputnik попытались ответить член Совета Федерации Игорь Фомин и политический аналитик RT Тим Керби.
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