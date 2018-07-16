Курортный сбор: кому и за что должны платить туристы на Кубани?

Гостиницы, санатории и пансионаты пяти районов Краснодарского края с 16 июля стали взимать курортный сбор – 10 рублей с человека в сутки. За что вынуждены платить туристы? В эфире радио Sputnik этот вопрос обсудили сенатор Игорь Фомин и аналитик RT Тим Керби.

С 16 июля в самых популярных у туристов районах Краснодарского края начали взимать курортный сбор. Предполагается, что средства направят в бюджеты тех муниципальных образований, где он был введен. Ожидается, что в этом году будет собрано около 70 млн рублей. Курортный сбор называют непопулярной и непонятной мерой: почему и за что вынуждены платить отдыхающие, как будут распоряжаться деньгами, и кто это будет контролировать? На эти вопросы в эфире радио Sputnik попытались ответить член Совета Федерации Игорь Фомин и политический аналитик RT Тим Керби.

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