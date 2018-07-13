В ожидании финала: 11 неожиданных футбольных историй ЧМ-2018

В финале ЧМ по футболу сыграют сборные Хорватии и Франции. Пока команды и болельщики готовятся к решающему сражению, спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов предлагает вспомнить одиннадцать самых необычных историй, произошедших на мундиале в России.

До финала – два дня. В это воскресенье, 15 июля, сборные Хорватии и Франции сыграют на стадионе "Лужники" в Москве. Пока команды и болельщики готовятся к решающему сражению за кубок, спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов предлагает вспомнить одиннадцать самых необычных историй, произошедших на Чемпионате мира по футболу в России.

Смотрите полную версию беседы:

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.