Евгений Водолазкин о новом романе "Брисбен": успех - это не главное

Известный писатель Евгений Водолазкин закончил новый роман "Брисбен" – книгу о музыканте, который больше не может выступать и которому приходится искать новую цель существования. Радио Sputnik удалось первому узнать о том, как создавался этот роман.

Рукопись завершена совсем недавно – свой новый роман "Брисбен" писатель Евгений Водолазкин только на днях сдаст в "Редакцию Елены Шубиной". О том, почему книга называется именно так, и о том, какую историю писатель предлагает своим читателям в этот раз, он рассказал ведущей программы "Дневник читателя" на радио Sputnik Наталье Ломыкиной.

"К городу Брисбену, как и положено, роман не имеет никакого отношения, иначе я не назвал бы его так. Брисбен – это символ того, что находится на другой стороне земного шара, цель мечтаний, усилий, которая, конечно же, недостижима. Вообще это история современного успешного музыканта, который потерял возможность выступать из-за болезни, и вот он ищет новый смысл жизни. Прежде у него все было направлено на успех, на то верхнее "фа", которое он взял, но ему приходится признать, что смысл жизни не заключается в этой верхней точке", – сказал Евгений Водолазкин.

В программе "Дневник читателя" лауреат премии "Большая книга", автор романов "Лавр" и "Авиатор" также представил дебютную книгу Григория Служителя "Дни Савелия". Писатель рассказал о разрушительной силе успеха, влиянии памяти на судьбу и соавторе "Лавра" по прозвищу Мусин.

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