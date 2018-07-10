Лишь бы был: готовы ли современные женщины терпеть любого "милого"?

Психологи всерьез обеспокоены "кризисом мужественности" в современном обществе. Говорят, настоящих мужчин почти не осталось. А те, что есть, давно заняты. Так ли это и можно ли с этим бороться? В эфире радио Sputnik обсуждаем с психологом Анеттой Орловой.

"Деньги потерял – ничего не потерял, мужество потерял – все потерял", – гласит народная мудрость. Но что если потеряна вера в мужество? Канадский ученый Джордан Питерсон, например, утверждает, что на Западе разворачивается беспрецедентный кризис мужественности, а привела к этому феминистская революция. Стоит ли беспокоиться на этот счет жительницам России? Психолог Анетта Орлова считает, что российские женщины предъявляют к мужчинам слишком заниженные требования.

"Российские мужчины не могут пожаловаться на женщин. Дефицит нормальных мужчин привел к тому, что выросли требования к женщинам. Вот посмотрите на улице – идет пара, женщина ухоженная, видно, что занимается собой, да еще и работает. И она радуется, что рядом с ней идет какой-то непонятный "персонаж" – тут "был бы милый рядом". Поэтому в нашей культуре женщины очень стараются сохранить отношения, в то время как мужчины имеют отношения на стороне. Российские женщины все-таки очень малотребовательны", – считает Анетта Орлова.

Какие слова можно привести в защиту мужчин на фоне революции феминизма во всем мире?

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