"Второе дыхание" хендмейд-индустрии в России

Интерес к хендмейду уже давно является общемировым трендом. О том, как сегодня развивается индустрия и как этому способствуют цифровые технологии, в интервью радио Sputnik рассказала основатель арт-мануфактуры "Про-Образ" Лена Карин.

Сапожники, портные, скорняки – люди с давних времен занимались рукоделием. Сначала в этом была необходимость, но в XIX-XX веках многие ремесла утратили свою актуальность – на смену ручному труду пришли станки. Но сегодня так называемый хендмейд обретает второе дыхание. Спрос на сделанные вручную товары постоянно растет. О том, что ожидает хендмейд-индустрию, в эфире радио Sputnik говорим с дизайнером, основателем арт-мануфактуры "Про-Образ" Леной Карин.

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