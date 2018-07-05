Криминолог: итальянская мафия зарабатывает на мигрантах

О мафиозных кланах Италии, эффективности мер, принимаемых итальянским правительством, а также о том, как связаны криминальные структуры с миграционным кризисом в Европе, в эфире радио Sputnik рассказал адвокат, криминолог Игорь Маркелов.

Глава итальянского МИД Маттео Сальвини на днях продемонстрировал приоритетность борьбы с мафией весьма оригинальным способом – поплавал в бассейне тосканской виллы, некогда конфискованной у одного из мафиози. Настроен министр решительно и заявляет, что намерен оставить "этих господ в нижнем белье". Но несмотря на жесткую борьбу итальянского правительства с преступностью, сделать это будет весьма проблематично. Мафия взяла под свое крыло нелегальную перевозку мигрантов в ЕС, и неплохо на этом зарабатывает, говорит адвокат, криминолог Игорь Маркелов.

"Попасть в страну, минуя пограничные службы, стоит денег, учитывая то количество иммигрантов, которое ввозится не только в Италию, а во многие европейские страны. Данные лица, незаконно прибыв в страну, заплатив за это деньги, находятся под влиянием той группировки, которая их в страну привезла. Вплоть до того, что отдают ей большую часть своего дохода", – сказал Игорь Маркелов в эфире радио Sputnik.

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