Куприяновский о "пакете Яровой": закон есть закон, его надо выполнять

В России с 1 июля вступил в силу "закон Яровой", а банки начали сбор биометрических данных граждан. О нововведениях в интервью радио Sputnik рассказал замдиректора Центра компетенций в области цифровой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Василий Куприяновский.

Так называемый "закон Яровой" вступил в силу с 1 июля 2018 года. Теперь все разговоры и переписки пользователей, включая фото- и видеофайлы, будут храниться у операторов связи в течение полугода. А при необходимости будут передаваться спецслужбам для предотвращения или раскрытия преступлений. Однако новые требования к сбору и хранению информации вызвали много споров как среди простых пользователей, так и в экспертном сообществе. Своим мнением в интервью радио Sputnik поделился замдиректора Центра компетенций в области цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова Василий Куприяновский.

"Я не хочу говорить ни плохое, ни хорошее про закон. Закон есть закон, и его надо выполнять. Но в самой постановке вопроса, что коммерсанты должны хранить частную переписку, заложен довольно неприятный аспект. Кто вам сказал, что мы не получим скандалов, которые сейчас идут на Западе. Это, например, как в случае с Фейсбуком. Никто же не дает гарантии, что коммерческая фирма будет хранить ваши данные очень тщательно", – сказал эксперт.

Также с 1 июля банки начали сбор биометрических данных (образ лица и голос) граждан. Это поможет удаленно получать любые услуги, не посещая отделение банка. По мнению Василия Куприяновского, Россия в этом вопросе идет в ногу со временем.

"Здесь мы не отстаем, мы экспортируем биометрию в другие страны. Это вполне математическая вещь, это алгоритмы. А по математике Россия всегда была в номерах первых в мире… Иначе у нас и ракеты бы не летали, и ядерного оружия не было бы. Это тот случай, когда Россия на уровне мировых "вещей"", – отметил Василий Куприяновский.

Смотрите полную версию интервью:

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