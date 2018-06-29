Россия на пороге мусорного коллапса?

В Генпрокуратуре подсчитали, что почти 17 миллионов россиян находятся в зоне риска – отравляющие вещества со свалок бытовых отходов влияют на состояние здоровья и провоцируют онкологические заболевания. При этом площадь мусорных полигонов ежегодно увеличивается на 300 тысяч га.
Что необходимо срочно предпринять, чтобы остановить рост числа мусорных полигонов и научиться перерабатывать как можно больше отходов? Этот вопрос в студии радио Sputnik обсуждают главный редактор портала ecolife.ru Александр Самсонов и бывший зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Максим Шингаркин.
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