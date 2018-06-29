Россия на пороге мусорного коллапса?

По данным Генпрокуратуры, на каждого жителя России приходится по 205 тонн мусора. Площадь свалок – 4 млн га. О том, как остановить их рост, говорим в эфире радио Sputnik с экологом Александром Самсоновым и экс-депутатом Госдумы Максимом Шингаркиным.

В Генпрокуратуре подсчитали, что почти 17 миллионов россиян находятся в зоне риска – отравляющие вещества со свалок бытовых отходов влияют на состояние здоровья и провоцируют онкологические заболевания. При этом площадь мусорных полигонов ежегодно увеличивается на 300 тысяч га.

Что необходимо срочно предпринять, чтобы остановить рост числа мусорных полигонов и научиться перерабатывать как можно больше отходов? Этот вопрос в студии радио Sputnik обсуждают главный редактор портала ecolife.ru Александр Самсонов и бывший зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Максим Шингаркин.

Смотрите полную версию беседы:

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!