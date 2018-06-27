Волонтерство: модный тренд или социальная ответственность?

В России 27 июня отмечают День молодежи – праздник людей, в чьих руках будущее страны. Почему стало модно быть волонтером? В эфире радио Sputnik беседуем с лидерами молодежных организаций – Григорием Петушковым и Валерией Дубравиной.

"Тот, кто ничего не делает для других, ничего не делает для себя", – писал Иоганн Вольфганг фон Гете. Сегодня эта мысль движет молодыми людьми, которые активно вовлечены в деятельность волонтерских движений. Председателем Ассоциации общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" Валерия Дубравина считает, что волонтерство помогает людям не только найти новых друзей, но и повысить свой профессиональный уровень:

"На Чемпионате мира сейчас у нас есть волонтеры разного возраста. Многие к волонтерскому движению присоединились во время Олимпийских игр в Сочи. И сейчас они активно применяют полученный тогда опыт. В нашей команде больше половины молодых людей специально взяли отпуска специально для того, чтобы быть волонтерами на Чемпионате мира и таким образом внести свой вклад в организацию и проведение очень важного для страны профессионального мероприятия. А вообще волонтерство – это еще и улучшение профессиональных навыков и возможность найти новых друзей".

От чего зависят ориентиры современной молодежи и почему волонтерство становится модным, в эфире радио Sputnik рассказал также председатель Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков:

"Эти ориентиры, как мне кажется, в нашей стране очень сильно зависят от нашего внутреннего, если хотите, генетического, национального стержня. Есть и святые вещи, которые формируют мировоззрение всех поколений, связанные и с уроками Великой Отечественной, и с нашими национальными особенностями в целом, с традиционным российским гостеприимством, с желанием помогать всем и вся. Ну и с гипербольшим чувством справедливости, которое есть у нашего народа".

Смотрите полную версию беседы:

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