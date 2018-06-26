Новые эпидемии не за горами: антибиотики когда-то закончатся

26 июня 1831 года началась крупнейшая в Петербурге эпидемия холеры. А с какими болезнями борется человечество сегодня? И откуда приходят их возбудители? В эфире радио Sputnik выясняем это с врачом-иммунологом Владиславом Жемчуговым и основателем одного из турпроектов Олегом Камневым.

С каждым годом вероятность возникновения новых эпидемий в мире не снижается. И это несмотря на то, что фармацевтические компании находят и поставляют на рынок все новые антибиотики. Врачи предупреждают: многие лекарства теряют свою эффективность и однажды могут прекратить действовать. По словам иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, в ближайшее время человечеству придется сосредоточиться на проблеме повышения иммунитета людей.

"По некоторым подсчетам, изучено всего 10% микробов, живущих на Земле. Они ведь живут с момента образования Земли как планеты. А человек на ней сколько – ну, пусть 100 миллионов лет. Это же минутка на мировых часах эволюции. Микробы гораздо эффективней, антибиотики сейчас все меньше действуют. А что они такое – это природой придумано, чтобы занять территорию. Микроб выделяет антибиотик, и рядом "чужой" не размножится. Но для "своих" это прекрасные условия для размножения. И, соответственно, если мы погубим одного микроба, то придут еще пять, что сейчас и происходит. Поэтому ученые должны предусматривать такую ситуацию, что антибиотики когда-то закончатся, и нужно будет придумывать что-то еще. Мы, со своей стороны, считаем, что надо сосредоточиться на повышении защитных сил, мобилизации самого организма. Поскольку тогда он сможет справиться со всеми микробами", – сказал Владислав Жемчугов.

Особо внимательными надо быть во время отдыха в странах с влажным тропическим климатом – в Юго-Восточной Азии, островах Карибского бассейна, Индийского субконтинента. Основатель проекта Traveling Friends Олег Камнев в эфире радио Sputnik предостерег туристов от беспечного поведения на курортах.

"Честно признаться, наших туристов на самом деле многое не волнует. Во время запрета, наложенного на туры в Египет, люди все равно продолжали путешествовать. И такие популярные направления как Таиланд и Индия пользуются огромным спросом, несмотря на то, что они большие "рассадники" инфекции. Об этом нужно помнить во время поездок в жаркие страны", – отметил Олег Камнев.

О том, как защититься во время отдыха и когда ждать новых эпидемий – в полной версии беседы:

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