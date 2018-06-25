Быть ли Корее единой? 68 лет войны и мира

Война, разделившая Северную и Южную Кореи, началась 68 лет назад. О том, возможно ли сейчас их объединение и готовы ли Пхеньян и Сеул к реальным переговорам, в эфире радио Sputnik говорим с политологами Романом Лобовым и Дмитрием Михеевым.

Почти семь десятилетий до зубов вооруженные спецназовцы охраняют демилитаризованную зону, разделяющую коммунистический Север и капиталистический Юг Корейского полуострова. Периоды напряженности сменяются годами относительного затишья. В этом году – после встреч лидеров КНДР и Республики Корея – в мире опять заговорили о возможности объединения полуострова. Однако, по мнению эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Романа Лобова, разрыв между Севером и Югом сейчас настолько велик, что их интеграция представляется маловероятной.

"На текущем этапе объединение оказывается маловероятным по сугубо внутренним причинам. Дело в том, что сейчас мы имеем довольно серьезный разрыв между Севером и Югом во всех сферах – в экономической, в культурной, политической, ментальной… Многие молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет в Южной Корее, особенно если это носители правых взглядов, очень скептически относятся к объединению. А ситуация осложняется еще и тем, что в случае объединения КНДР потребует колоссальных финансовых вложений", – сказал Роман Лобов.

Но все же сейчас регион ждут значительные изменения, считает американист Дмитрий Михеев, поскольку нынешний президент США заявляет о готовности корректировать линию поведения Вашингтона в этом вопросе.

"Соединенные Штаты десятки лет там находятся для чего? Для того, чтобы держать весь этот регион в напряженности: и Японию, и Северную Корею, и Южную Корею, и Китай, и даже Россию. Это – давняя и выработанная стратегия Вашингтона. Таким образом США пытались контролировать всех игроков в регионе. Теперь в эту "посудную лавку" пришел Трамп и сказал, что все изменит. То есть произошел некий слом годами выстроенной парадигмы", – отметил Дмитрий Михеев.

Так возможно ли объединение двух Корей пусть и в долгосрочной перспективе? Об этом в полной версии беседы на радио Sputnik:

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