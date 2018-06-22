Повышение пенсионного возраста: а что думает молодежь?

Конец июня – пора выпускных. Теперь большинству бывших школьников предстоит получить профессию и найти работу. Но будут ли они востребованы на рынке труда в будущем и задумываются ли о пенсионном возрасте – говорим об этом в эфире радио Sputnik.

Мало окончить школу и поступить в вуз или колледж. Мало сдать все сессии и защитить диплом. Главное – найти затем работу, которая будет не только высокооплачиваемой, но и приносить удовольствие. Возможно ли это в нынешних условия? И думает ли о повышении пенсионного возраста в России современная молодежь?

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко считает, что для нынешних выпускников тема пенсионного обеспечения не актуальна – молодые люди рассчитывают только на себя.

"Мне кажется, что современный студент не особо задумывается о "пенсионном вопросе". Исходя из впечатлений от неформального общения с молодежью, приходишь к выводу, что у нас люди, особенно молодые, на пенсию особо и не рассчитывают. Они видят – какие это пенсии, что они достаточно небольшие. И сейчас молодежь ориентирована на то, чтобы в трудоспособном возрасте максимально заработать себе денег на достойное существование в пенсионном возрасте. Они видят, сколько получают пенсионеры, и сравнивают это с тем, как живет сама молодежь. И понимают, что тех средств, которые имеют пенсионеры, им в будущем хватать не будет", – сказал Олег Цапко.

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