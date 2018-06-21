Цой жив? Малоизвестные подробности творчества культового артиста

Сегодня – 21 июня – Виктору Цою исполнилось бы 56 лет. В день рождения музыканта вспоминаем о лидере группы "Кино". О неизвестных страницах творчества культового исполнителя в эфире радио Sputnik говорим с музыкальным критиком Алексеем Певчевым.

Виктор Цой всегда был в центре внимания при жизни. Но после смерти превратился в легенду. Мало кто знает, что впервые на экране музыкант появился в 1986 году в короткометражном фильме "Йя-Хха". Это была учебная работа студентов ВГИКа. В кадре: зарисовки уже ушедшей эпохи – там и котельная "Камчатка", и, конечно, ленинградский рок-клуб. Но культовыми, безусловно, стали ленты "Асса" и "Игла". Подробнее о неизвестных фактах в биографии музыканта в эфире радио Sputnik рассказывает музыкальный критик Алексей Певчев.

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