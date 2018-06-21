Россия – в плей-офф. Спортивный обозреватель Алексей Андронов о новостях ЧМ

После матча Уругвай – Саудовская Аравия абсолютно ясно, что в плей-офф из нашей группы выходят Россия и Уругвай. О победе сборной России над Египтом, и о том, почему она стала возможной, в эфире радио Sputnik рассказывает спортивный обозреватель Алексей Андронов.

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