Публицист Авигдор Эскин рассказал, когда Трамп пойдет на сближение с РФ

Нестыковки и странности инсценировки убийства Аркадия Бабченко в Киеве и нестабильность в российско-американских отношениях – темы очередного эфира с израильским публицистом Авигдором Эскиным на радио Sputnik.

Израильский публицист Авигдор Эскин убежден, что президент США Дональд Трамп пойдет на сближение и сотрудничество с Россией уже этой осенью – сразу после завершения работы комиссии Мюллера по якобы имевшему место российскому вмешательству в американские выборы. Он привел слова бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла о том, что у комиссии Мюллера нет никаких материалов о связях Трампа с российскими структурами. "Иначе это давно бы слили в "Вашингтон пост"", – считает бывший разведчик.

По мнению Эскина, сейчас Трамп демонстрирует небывалое для современных западных политиков стремление к выполнению предвыборных обещаний. В том числе тех, которые воспринимались за пределами США, мягко говоря, неоднозначно. В первую очередь это касается иммиграционной политики, экономических реформ, сделки с Ираном и перевода посольства США в Израиле в Иерусалим.

Что же касается ситуации с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине, то, как считает Авигдор Эскин, следует дождаться официальных результатов расследования в Киеве. О том, почему, по его мнению, не следует торопиться с выводами – в полной версии беседы.

Смотрите полную версию беседы:

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