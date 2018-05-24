Пахомов vs Эскин: о больших мостах и "городских сумасшедших"

Что значит для России и мира открытие Крымского моста? Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik искали руководитель проекта "Межнациональный и межрелигиозный диалог во имя единства России" Дмитрий Пахомов и израильский публицист Авигдор Эскин.

Руководитель проекта "Межнациональный и межрелигиозный диалог во имя единства России" Дмитрий Пахомов и израильский публицист Авигдор Эскин обсудили международные и внутренние аспекты последних событий в области российско-украинских отношений.

Гость из Израиля отметил, что открытием автомобильной части Крымского моста Россия еще раз продемонстрировала способность реализовывать свои самые смелые планы – и совсем не случайно новость об открытии моста вызвала такой интерес не только в России и на Украине, но и в других странах. Призывы одного из американских журналистов и некоторых украинских политиков уничтожить мост Эскин назвал "безответственным бредом городских сумасшедших".

Негативная реакция Запада на открытие моста была охарактеризована Дмитрием Пахомовым как инерционная. По его мнению, большинство западных политиков находятся в плену выдуманных стереотипов в отношении России и не пытаются соотнести их с реальным ходом событий.

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