Приближая день, когда рак будет побежден

В России ежегодно у полумиллиона человек выявляют онкологию. Основатели Фонда поддержки научных исследований Кристина Закурдаева и Алексей Марченков рассказали радио Sputnik, как ускорить разработку и внедрение новых противораковых препаратов.

Спасать жизни эффективнее на ранних стадиях, и научные исследования являются самым мощным оружием современной медицины. Большинство благотворительных фондов подключаются к решению проблемы, когда вопрос стоит о жизни или смерти. По статистике, люди готовы помогать, прежде всего, детям и животным. А вот научные исследования – даже не в первой десятке приоритетов. Новые идеи и препараты остаются за рамками благотворительности и волонтерства. А ведь именно научные разработки – на передовой борьбы с раком, которая однажды и приведет к победе.

На этих принципах действует "Ракфонд", который провел свою стартовую конференцию. Максимально ускорить путь от идеи до клинических испытаний и внедрения намерены его основатели – действующие врачи и ученые. А помогать молодым исследователям будут на основании рекомендаций наиболее компетентных онкологов мира, которые вошли в экспертный состав фонда. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала Кристина Закурдаева – основатель Фонда поддержки научных исследований в онкологии:

"У нас экспертный совет состоит из 17 ведущих онкологов России, Европы и США, потому что для нас важно мнение о тех проектах, которые приходят к нам на оценку со стороны международного медицинского сообщества. Цель – финансировать наиболее перспективные и амбициозные научные проекты с практическими результатами. Нерешенные проблемы в этой области современного здравоохранения требуют немедленной реакции не только со стороны научного и медицинского сообществ, но и со стороны широкой общественности".

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