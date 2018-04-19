Константинов vs Эскин: Ленин – спаситель России или палач?

О роли личности в истории вообще и о роли личности В.И. Ленина в истории России в частности говорили в эфире радио Sputnik израильский политолог Авигдор Эскин и бывший депутат Верховного Совета РФ Илья Константинов.

В советские времена даже младшие школьники знали, чем знаменательна дата 22 апреля: 10 (22) апреля 1870 родился Владимир Ильич Ленин – будущий вождь мирового пролетариата и создатель первого в мире государства рабочих и крестьян. Этого государства давно уже нет – но споры вокруг личности его создателя не стихают (что, кстати, косвенно свидетельствует о масштабе этой самой личности).

Кем был Ленин для России – спасителем или злым гением? Какова степень вины предшествовавшей Ленину системы власти в катастрофе Гражданской войны? Следует ли нынешней госсистеме РФ искать урок в опыте тех лет?

Эти вопросы в студии радио Sputnik обсуждали бывший депутат Верховного Совета РФ (один из нескольких, голосовавших против раздела СССР) Илья Константинов и израильский публицист Авигдор Эскин.

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